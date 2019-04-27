Мирошник выразила соболезнования семье умершего главы Следкома Карелии

Мэр Петрозаводска Ирина Мирошник принесла соболезнования родным и близким скоропостижно скончавшегося руководителя следственного управления Следственного комитета России по Карелии Юрия Бабойдо.

"Глава Петрозаводска выражает глубокие и искренние соболезнования родным и близким в связи с уходом из жизни Юрия Бабойдо. Ирина Мирошник отмечает высокий профессионализм, верность долгу и закону, принципиальность и исключительные личностные качества руководителя СУ СК по Республике Карелия", - сообщается на сайте администрации столицы Карелии.

Руководитель карельского Следкома Юрий Бабойдо скончался 26 апреля на 58 году жизни.