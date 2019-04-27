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Новости. Общество
10:45, 27 Апреля 2019
фото: Карельское управление Следственного комитета

В Карелии Следственный комитет выступил с заявлением в связи со смертью Юрия Бабойдо

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Следком Карелии опубликовал на своем сайте официальное заявление в связи со скоропостижной смертью руководителя управления Юрия Бабойдо.

"26 апреля 2019 года на 58 году жизни скоропостижно скончался руководитель следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Карелия генерал майор юстиции Бабойдо Юрий Михайлович.

Более  30 лет свой жизни Юрий Михайлович посвятил служению закону, работая в органах прокуратуры и Следственного комитета Российской Федерации.

Юрий Михайлович был принципиальным, справедливым и чутким по отношению к людям человеком. Верность долгу и закону были неотъемлемыми спутниками всей его жизни", - написано в сообщении регионального управления Следственного комитета.

"Смерть Юрия Михайловича – это большая утрата для коллектива Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Карелия. Наши искренние соболезнования родным и близким Юрия Михайловича", - заявили коллеги Юрия Бабойдо.

Ранее о смерти руководителя карельского Следкома прессе сообщил источник в правоохранительных органах. 

Причина смерти не уточняется, но коллеги утверждают, что у руководителя карельского следственного комитета были проблемы с сердцем.

В должности руководителя следственного управления следственного комитета по Карелии Юрий Бабойдо работал с мая 2012 года.

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