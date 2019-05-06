Мирошник выразила соболезнования в связи с трагедией в Шереметьево

Глава Петрозаводска Ирина Мирошник выразила соболезнования в связи с трагедией в аэропорту Шереметьево, сообщается на сайте мэрия.

Глава Петрозаводска Ирина Мирошник выразила глубокие соболезнования родным и близким погибших 5 мая в результате аварийной посадки и возгорания пассажирского самолета в столичном аэропорту Шереметьево.

"Большая трагедия, унесшая жизни людей, произошла накануне в Москве. От всех петрозаводчан и от себя лично передаю искренние соболезнования и слова поддержки всем, кто потерял родных и близких. Петрозаводск скорбит с вами в эти трагические дни", - сказала Ирина Мирошник.

В результате катастрофы самолета SSJ-100 в аэропорту Шереметьево погиб 41 человек из 78 находившихся на борту. Пятеро госпитализированы. В Мурманской области, куда направлялся самолет, объявлен трехдневный траур.