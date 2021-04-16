Мирошник запретила жечь траву в Петрозаводске

Глава Петрозаводска Ирина Мирошник подписала постановление администрации об особом противопожарном режиме в городе.

Об этом сообщила пресс-служба мэрии.



"С 17 апреля на территории Петрозаводского городского округа вводится особый противопожарный режим. В соответствии с постановлением запрещается разводить костры в лесопарковых зонах, сжигать мусор, траву, листву, складировать горючие материалы и другое", - говорится в сообщении.

За нарушение этого предписания предусмотрена административная ответственность.

Особый режим будет действовать до принятия решения о его отмене.

В случае угрозы или возникновения чрезвычайной ситуации администрация города рекомендует звонить в Единую службу спасения по номеру 112 или в ЕДДС Петрозаводска – 051.