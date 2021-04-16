Мирошник запретила жечь траву в Петрозаводске

Глава Петрозаводска Ирина Мирошник подписала постановление администрации об особом противопожарном режиме в городе.
Об этом сообщила пресс-служба мэрии.
"С 17 апреля на территории Петрозаводского городского округа вводится особый противопожарный режим. В соответствии с постановлением запрещается разводить костры в лесопарковых зонах, сжигать мусор, траву, листву, складировать горючие материалы и другое", - говорится в сообщении.
За нарушение этого предписания предусмотрена административная ответственность.
Особый режим будет действовать до принятия решения о его отмене.
В случае угрозы или возникновения чрезвычайной ситуации администрация города рекомендует звонить в Единую службу спасения по номеру 112 или в ЕДДС Петрозаводска – 051.
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