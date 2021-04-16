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Мирошник запретила жечь траву в Петрозаводске

Новости. Общество
12:25, 17 Апреля 2021
фото: pixabay
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Глава Петрозаводска Ирина Мирошник подписала постановление администрации об особом противопожарном режиме в городе.

Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

"С 17 апреля на территории Петрозаводского городского округа вводится особый противопожарный режим. В соответствии с постановлением запрещается разводить костры в лесопарковых зонах, сжигать мусор, траву, листву, складировать горючие материалы и другое", - говорится в сообщении.

За нарушение этого предписания предусмотрена административная ответственность.

Особый режим будет действовать до принятия решения о его отмене.

В случае угрозы или возникновения чрезвычайной ситуации администрация города рекомендует звонить в Единую службу спасения по номеру 112 или в ЕДДС Петрозаводска – 051.

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Комментарии

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врунофф
2021-04-17 13:19:29
Чему гореть то. Газоны кастрюлями заставлены и псиными какашками завалены.
Саныч
2021-04-17 13:59:31
врунофф, ты вообще тюлень межгалактический, как ты смог комп освоить?
udo
2021-04-17 12:42:42
Проверка будет на железной дороге. Каждый год на её склонах язычники совершают ритуальное поклонение огню, поджигая сухую траву.
Саныч
2021-04-17 13:37:19
udo, учи физику. От трения металл нагревается, от любой возникшей искры может произойти воспламенение близлежащего мусора, в том числе сухих листьев. Тебе в 4 класс.
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