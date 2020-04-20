Мировые звезды дали восьмичасовой онлайн-концерт в поддержку врачей (ВИДЕО)

Всемирная организация здравоохранения совместно с движением Global Citizen провели глобальный концерт.

Мероприятие прошло в режиме онлайн, пишет Cosmopolitan.

Все собранные средства будут перечислены на покупку масок и защитных костюмов для медиков, которые борются с коронавирусной инфекцией. В концерте приняли участие мировые звезды шоу-бизнеса.

Музыкальный марафон получил название "Единый мир: дома вместе".

Концерт продлился восемь часов. За это время успели выступить Элтон Джон, Пол Маккартни, Леди Гага, Билли Айлиш, Бейонсе, Дженнифер Лопес, Селин Дион, Тейлор Свифт и другие. Сюрпризом для всех зрителей стало появление в эфире группы The Rolling Stones в полном составе.

Все звезды призывали людей оставаться дома, чтобы предотвратить распространение коронавируса и помочь врачам. Сами медики тоже обращались к зрителям со своими историями. О своем заболевании инфекцией нового типа рассказал и Идрис Эльба: актер с женой напомнили, что ситуации стоит воспринимать всерьез.



Бейонсе подчеркнула, что афроамериканцы находятся в уязвимом положении.



"Пожалуйста, защищайтесь сами и оберегайте свою семью. Я понимаю, это тяжело, но, пожалуйста, будьте терпеливыми, сохраняйте позитивный настрой. И мы все вместе будем продолжать молиться", – обратилась к зрителям певица.