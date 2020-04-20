890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
КПП начали работу при въезде в три города Карелии (ФОТО) 1
20.04.2020 07:15
Депутат Заксобрания Карелии Олег Доценко вылечился от коронавируса 6
20.04.2020 13:23
Выяснилось, что происходит на турбазах Карелии, где при карантине собирались принимать москвичей
20.04.2020 15:19
В Петрозаводске скончался 14-летний ребенок, попавший в ДТП 1
20.04.2020 11:06
Квартира с отделкой "под ключ" - почему это выгодно
20.04.2020 13:20

Мировые звезды дали восьмичасовой онлайн-концерт в поддержку врачей (ВИДЕО)

Новости. Вечерняя столица
19:40, 20 Апреля 2020
фото: © кадр из видео
Загрузка...

Всемирная организация здравоохранения совместно с движением Global Citizen провели глобальный концерт.

Мероприятие прошло в режиме онлайн, пишет Cosmopolitan.

Все собранные средства будут перечислены на покупку масок и защитных костюмов для медиков, которые борются с коронавирусной инфекцией. В концерте приняли участие мировые звезды шоу-бизнеса.

Музыкальный марафон получил название "Единый мир: дома вместе". 

Концерт продлился восемь часов. За это время успели выступить Элтон Джон, Пол Маккартни, Леди Гага, Билли Айлиш, Бейонсе, Дженнифер Лопес, Селин Дион, Тейлор Свифт и другие. Сюрпризом для всех зрителей стало появление в эфире группы The Rolling Stones в полном составе.

Все звезды призывали людей оставаться дома, чтобы предотвратить распространение коронавируса и помочь врачам. Сами медики тоже обращались к зрителям со своими историями. О своем заболевании инфекцией нового типа рассказал и Идрис Эльба: актер с женой напомнили, что ситуации стоит воспринимать всерьез.

Бейонсе подчеркнула, что афроамериканцы находятся в уязвимом положении.

"Пожалуйста, защищайтесь сами и оберегайте свою семью. Я понимаю, это тяжело, но, пожалуйста, будьте терпеливыми, сохраняйте позитивный настрой. И мы все вместе будем продолжать молиться", – обратилась к зрителям певица.

 
Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
новый
2020-04-20 19:47:50
Где звезды карельской эстрады ?
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
14.04.2020, 19:30
Глава Карелии продлил режим самоизоляции
18.04.2020, 20:05
В Карелии подтверждены восемь новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией
19.04.2020, 14:10
Автоинспекторы поймали пьяного водителя в поселке Карелии
19.04.2020, 09:51
Один из заболевших коронавирусом в Карелии попал в реанимацию
17.04.2020, 09:17
Еще шесть человек заболели коронавирусом в Карелии, среди них - младенец
19.04.2020, 14:33
Заболевший коронавирусом житель Петрозаводска не работает на молокозаводе "Славмо"

Аналитика

20.04.2020 15:50
Обществоведение
"В деревне лучше выживать, чем в городе" 1
Жители старинной карельской деревни Кинерма подготовились к "всеобщей самоизоляции" еще с советских времен.
Квартира с отделкой "под ключ" - почему это выгодно
20.04.2020 13:20
Ирина Мирошник: "В Петрозаводске реализуются все национальные проекты" 4
20.04.2020 10:26
"Что в Америке творится!" 12
17.04.2020 12:36
Совхоз в Видлице – территория отчаяния 3
16.04.2020 10:36
Вся аналитика

Чтиво

20.04.2020 12:45
Без политики
"Клиники на Чайкиной": Мы заботимся о вашей безопасности
От заболеваний спины и суставов, детских болячек, гинекологических проблем не отмахнёшься и не запрёшься дома.
Какие практики и инструменты помогут пережить режим ограничений
20.04.2020 12:25
"Моей "кубышечки" хватит на месяц" 2
17.04.2020 11:32
архив чтиво

Медиа

Александро-Невский собор в период пандемии коронавируса
13.04.2020 10:15
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»