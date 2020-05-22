Новая нескромная поза стала трендом для звездных селфи

Российские и зарубежные знаменитости освоили новый стиль домашних фотосессий.
Ким Кардашьян, Наталья Рудова и Настя Каменских снялись в откровенных позах, пишет Cosmopolitan.
Создавать привлекательный для поклонников контент в условиях самоизоляции оказалось непросто. Первую часть карантина звезды развлекали фанатов, демонстрируя особенности интерьера домов и собственные кулинарные навыки. Теперь пришлось придумать нечто более интересное: знаменитости ввели тренд на пикантный стиль фото.
Звезды отечественного и западного шоу-бизнеса стали сниматься в горячей позе, сидя или стоя на коленях.
Тренд быстро подхватили наши звезды. Телеведущая Анфиса Чехова в шелковой пижамке запечатлела себя в кровати.
Настасья Самбурская устроила съемку на ковре. Актриса предстала в эффектном вечернем образе, надев серебристое мини-платье, расшитое пайетками.
Такую же позу приняла Наталья Рудова, которая снялась в сексуальном боди.
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