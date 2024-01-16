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Мишустин открыл Дни достижений отраслей на выставке-форуме «Россия»

Новости. Экономика
09:26, 17 Января 2024
фото: © Скриншот с видео: ТАСС

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Отраслевые дни посвящены результатам совместной работы делового сообщества и государства.

На международной выставке-форуме «Россия» дан старт марафону отраслевых достижений. Его открыл премьер-министр РФ Михаил Мишустин, который выступил сегодня на пленарной сессии Дня финансов.

«Сегодня здесь открывается новый этап, он посвящен успехам отраслей экономики и социальной сферы. И нам, безусловно, есть что показать», – подчеркнул председатель правительства. Он пояснил, что для повышения благосостояния граждан и развития бизнеса прежде всего необходима устойчивая финансовая инфраструктура. Именно поэтому отраслевой блок и стартует с Дня финансов.

От Карелии на дни достижений представлены уникальные проекты цифровизации предприятий промышленности региона. Филиал АО «АЭМ-Технологии» «Петрозаводскмаш» представит системы видеоаналитики использования СИЗ, Инженерный центр пожарной робототехники «ЭФЭР» представит разработку пожарных роботов, Онежский судостроительный завод – проект «Цифровая верфь».

По словам Мишустина, в ходе отраслевых и тематических дней, которые продлятся до конца февраля, можно будет увидеть результаты совместной работы делового сообщества и государства. Он также напомнил, что, согласно предварительной оценке Минэкономразвития, за 11 месяцев 2023 года валовой внутренний продукт (ВВП) России вырос на 3,3%, обрабатывающая промышленность – на 7,5%.
«Все это результат реализации поручений президента и работы правительства, в том числе по достижению национальных целей, выполнению стратегических инициатив и государственных программ. Положительные изменения видны в каждой отрасли. Нам удалось нивелировать внешние риски и вывести экономику на траекторию устойчивого роста», – подчеркнул Мишустин.

На выставке пройдут и другие мероприятия – дни промышленности, сельского хозяйства, здравоохранения, экологии, культуры, спорта, туризма и прочих областей. И здесь все найдут то, что интересно, – от молодежной политики, рынка труда до цифровой экономики и вопросов активного долголетия.

Как заявил Михаил Мишустин, такой подход заинтересует как тех, кто уже побывал на выставке, так и тех, кто только собирается посетить ВДНХ.

Напомним, что в рамках марафона отраслевых достижений гостей выставки «Россия» ждут выступления артистов и блогеров, образовательные мероприятия и мастер-классы. Также приять участие в марафоне и увидеть достижения страны можно в прямой трансляции мероприятия в телеграм-канале Минцифры.

 

 
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