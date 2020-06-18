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Мишустин подписал постановление о льготном проезде школьников в купейных вагонах

Новости. Общество
12:00, 19 Июня 2020
фото: © Николай Смирнов / "Столица на Онего"
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Обращение по предоставлению льготы школьникам поступило от главы Карелии в Совет Федерации в конце января этого года.

Ранее член Совета Федерации Игорь Зубарев сообщал, что  нормативный акт о введении льготного проезда для школьников в купейных вагонах поездов дальнего следования в находится на подписи у премьер-министра Михаила Мишустина.

Сегодня Мишустин подписал постановление.

Согласно документу, с нового учебного года дети старше 10 лет смогут ездить в купе со скидкой в 50% от стоимости билета.

Скидку смогут получить учащиеся общеобразовательных учреждений во время учебного года, то есть с 1 января по 31 мая и с 1 сентября по 31 декабря.

"Благодаря слаженной работе руководства республики, Совета Федерации, РЖД и федерального правительства нам удалось за несколько месяцев инициативу по введению льготного проезда для школьников в купе воплотить в реальность. Уверен, если бы не эпидемиологическая ситуация с коронавирусной инфекцией, изменение в постановление правительства уже было бы принято, и дети смогли на весенних каникулах путешествовать по стране на новых поездах со скидкой. Теперь у них появится такая возможность в новом учебном году при условии, что все ограничения по COVID-19 будут к тому времени сняты. Путешествия для школьников должны быть как доступными, так и безопасными", – считает сенатор Игорь Зубарев.

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