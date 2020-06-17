Школьники смогут ездить со скидкой в купе с нового учебного года

Предложение Карелии о льготном проезде для детей в купейных вагонах нашло поддержку в правительстве РФ, сообщил сенатор Игорь Зубарев.

По словам члена Совета Федерации, нормативный акт о введении льготного проезда для школьников в купейных вагонах поездов дальнего следования в настоящее время находится на подписи у премьер-министра Михаила Мишустина.

Согласно документу, с нового учебного года дети старше 10 лет смогут ездить в купе со скидкой в 50 процентов от стоимости билета.

Напомним, обращение по предоставлению льготы школьникам поступило от главы Карелии в Совет Федерации в конце января этого года. Руководитель региона Артур Парфенчиков на встрече с председателем верхней палаты парламента Валентиной Матвиенко поднял тему компенсирующих субсидий для железнодорожных поездок детских групп в рамках культурно-познавательного туризма. После того, как фирменный поезд №17/18 "Москва-Петрозаводск" стал двухэтажным, из состава были выведены плацкартные вагоны. В связи с этим школьники старше 10 лет утратили возможность льготного проезда, поскольку 50-процентная скидка предоставляется им во время учебного года только на плацкарт.

В феврале гендиректор ОАО "Российские железные дороги" Олег Белозеров, выступая в Совете Федерации, согласился, что компания, пустив двухэтажный поезд из Петрозаводска в Москву, создала барьер для детей. РЖД подготовило для Минтранса РФ расчеты для введения одинакового тарифа для перевозки детей как в платцкарте, так и в купе. Вместе с парламентариями был подготовлен необходимый нормативный акт, который вносит изменение в постановление правительства.

"Благодаря слаженной работе руководства республики, Совета Федерации, РЖД и федерального правительства нам удалось за несколько месяцев инициативу по введению льготного проезда для школьников в купе воплотить в реальность. Уверен, если бы не эпидемиологическая ситуация с коронавирусной инфекцией, изменение в постановление правительства уже было бы принято, и дети смогли на весенних каникулах путешествовать по стране на новых поездах со скидкой. Теперь у них появится такая возможность в новом учебном году при условии, что все ограничения по COVID-19 будут к тому времени сняты. Путешествия для школьников должны быть как доступными, так и безопасными", - считает сенатор Игорь Зубарев.