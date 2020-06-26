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Мишустин подписал постановление о новой выплате в 10 тысяч рублей

Новости. Общество
22:00, 26 Июня 2020
фото: © РИА Новости/Александр Астафьев
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Премьер-министр России подписал постановление о новой единовременной выплате по 10 тыс. рублей семьям с детьми в возрасте до 16 лет.

Как сообщает пресс-служба кабмина, эти выплаты в июле будут начислены автоматически тем, кто уже получал аналогичную финансовую помощь в июне, пишет ТАСС.

"Родителям, которые уже получили ежемесячные выплаты на детей до трех лет или единовременную выплату на детей в возрасте от 3 до 16 лет, не придется заново подавать заявление. Деньги им будут перечислены на основании данных, имеющихся в распоряжении Пенсионного фонда", –говорится в сообщении пресс-службы.

При этом те родители, которые еще не успели оформить такие пособия, должны будут подать заявление до 1 октября. Они получат выплаты за июнь – июль единой суммой, пояснили в кабмине.

Поддержать родителей с детьми распорядился президент России Владимир Путин. Весной он предложил с апреля по июнь выплачивать по 5 тысяч рублей на каждого ребенка в возрасте до 3 лет. Для семей с детьми в возрасте от 3 до 16 лет была предусмотрена единовременная выплата в 10 тысяч рублей.

В обращении к гражданам 23 июня глава государства анонсировал вторую выплату пособий в размере 10 тыс. рублей. Такую финансовую помощь получат все семьи с детьми в возрасте до 16 лет. Мишустин на заседании правительства 25 июня сообщил, что на эти цели будет направлено более 270 млрд рублей.
 

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