Мишустин предложил главам регионов организовать вакцинацию пожилых людей на дому

В правительстве РФ обеспокоены низкой долей привитых от коронавируса граждан старше 60 лет.

Премьер-министр России Михаил Мишустин призвал глав регионов увеличить темпы вакцинации от коронавируса пожилых людей. Выступая 9 апреля на совещании о производстве и обращении вакцин для профилактики ковида, руководитель федерального правительства отметил, что доля граждан старше 60 лет среди получивших прививку составляет менее 50%.

«В силу возраста у них не всегда есть возможность самостоятельно добраться до пункта вакцинации, поликлиники, – сказал Мишустин. – хочу обратиться к главам регионов: пожалуйста, организуйте выезд специалистов по месту жительства, чтобы люди старшего поколения и инвалиды могли получить вакцину. Либо нужно организовать процесс так, чтобы помочь им добраться до прививочного пункта, позаботиться о том, чтобы дорога была комфортной и безопасной. Нужно посмотреть, какой вариант лучше подходит для конкретно вашей территории. Нельзя здесь бросать пожилых людей. Они крайне уязвимы перед инфекцией».