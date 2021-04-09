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Мишустин предложил главам регионов организовать вакцинацию пожилых людей на дому

Новости. Общество
22:00, 09 Апреля 2021
фото: © Михаил Соколов/ТАСС
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В правительстве РФ обеспокоены низкой долей привитых от коронавируса граждан старше 60 лет.

Премьер-министр России Михаил Мишустин призвал глав регионов увеличить темпы вакцинации от коронавируса пожилых людей. Выступая 9 апреля на совещании о производстве и обращении вакцин для профилактики ковида, руководитель федерального правительства отметил, что доля граждан старше 60 лет среди получивших прививку составляет менее 50%.

«В силу возраста у них не всегда есть возможность самостоятельно добраться до пункта вакцинации, поликлиники, – сказал Мишустин. –  хочу обратиться к главам регионов: пожалуйста, организуйте выезд специалистов по месту жительства, чтобы люди старшего поколения и инвалиды могли получить вакцину. Либо нужно организовать процесс так, чтобы помочь им добраться до прививочного пункта, позаботиться о том, чтобы дорога была комфортной и безопасной. Нужно посмотреть, какой вариант лучше подходит для конкретно вашей территории. Нельзя здесь бросать пожилых людей. Они крайне уязвимы перед инфекцией».   

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