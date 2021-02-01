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Мишустин утвердил перечень крупных инвестпроектов в Арктике, которые получат поддержку государства

Новости. Экономика
14:08, 02 Февраля 2021
фото: © правительство Карелии
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В утвержденном перечне не оказалось ни одного проекта из Карелии.

Первого февраля российский премьер Михаил Мишустин утвердил перечень крупных инвестиционных проектов в Арктической зоне страны, которые получат государственную поддержку. В него попали строительство горно-металлургического комбината в Мурманской области, освоение Сырадасайского каменноугольного месторождения на Таймыре, добыча и переработка свинцово-цинковых руд на архипелаге Новая Земля, создание специализированного глубоководного терминала для перевалки минеральных удобрений в порту Мурманска и завода на Кольском полуострове для разведения лосося и форели, а также техническое перевооружение порта Витино и Беломорской нефтебазы. Однако в этом перечне не оказалось ни одного проекта из Карелии, почти все северные районы которой входят в Арктическую зону.

Читайте подробнее в статье "Ни нефтяного завода, ни морского порта".

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
zanoza
2021-02-02 15:58:34
Так не умеют в Карелии осваивать федеральные средства, что показала ФЦП по подготовке к 100-летию, поэтому деньги ушли к тому кто ими сможет более разумно распорядиться.
бюджет
2021-02-02 15:06:17
Надо быть честным и назвать хозяев и акционеров этих предприятий. Может наши налоги в другое место отправить?
Гость
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