Мишустин утвердил перечень крупных инвестпроектов в Арктике, которые получат поддержку государства

В утвержденном перечне не оказалось ни одного проекта из Карелии.

Первого февраля российский премьер Михаил Мишустин утвердил перечень крупных инвестиционных проектов в Арктической зоне страны, которые получат государственную поддержку. В него попали строительство горно-металлургического комбината в Мурманской области, освоение Сырадасайского каменноугольного месторождения на Таймыре, добыча и переработка свинцово-цинковых руд на архипелаге Новая Земля, создание специализированного глубоководного терминала для перевалки минеральных удобрений в порту Мурманска и завода на Кольском полуострове для разведения лосося и форели, а также техническое перевооружение порта Витино и Беломорской нефтебазы. Однако в этом перечне не оказалось ни одного проекта из Карелии, почти все северные районы которой входят в Арктическую зону.

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