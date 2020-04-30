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СМИ: Мишустин заболел коронавирусом

Новости. Общество
20:17, 30 Апреля 2020
фото: РИА Новости
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Премьер-министр России Михаил Мишустин на совещании с российским лидером Владимиром Путиным в формате видеоконференции заявил, что заразился коронавирусной инфекцией COVID-19.

Он предложил назначить первого вице-премьера Андрея Белоусова исполняющим обязанности, сообщает russian.rt.

"Владимир Владимирович, только что стало известно, что тесты, которые я сдал на коронавирус, дали положительный результат", — сказал председатель правительства.

Он отметил, что должен соблюдать самоизоляцию, выполнять предписания врачей.

"Правительство продолжит работу в штатном режиме. И я планирую находиться в активном контакте с коллегами по телефону и видеосвязи… В качестве временно исполняющего обязанности предлагаю кандидатуру Андрея Белоусова", — добавил он.

Путин пожелал Мишустину выздоровления как можно быстрее.

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