СМИ: Мишустин заболел коронавирусом

Премьер-министр России Михаил Мишустин на совещании с российским лидером Владимиром Путиным в формате видеоконференции заявил, что заразился коронавирусной инфекцией COVID-19.

Он предложил назначить первого вице-премьера Андрея Белоусова исполняющим обязанности, сообщает russian.rt.

"Владимир Владимирович, только что стало известно, что тесты, которые я сдал на коронавирус, дали положительный результат", — сказал председатель правительства.

Он отметил, что должен соблюдать самоизоляцию, выполнять предписания врачей.

"Правительство продолжит работу в штатном режиме. И я планирую находиться в активном контакте с коллегами по телефону и видеосвязи… В качестве временно исполняющего обязанности предлагаю кандидатуру Андрея Белоусова", — добавил он.

Путин пожелал Мишустину выздоровления как можно быстрее.