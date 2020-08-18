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Мишустин заявил о необходимости дополнительных мер по расселению аварийного жилья

Новости. Общество
22:00, 19 Августа 2020
фото: © "Столица на Онего"
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Премьер-министр потребовал учесть эти меры при формировании федерального бюджета на 2021-2023 годы.

Темпы расселения аварийного жилья в России хорошие, но нужны дополнительные меры в этой сфере. Об этом премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил в среду на заседании правительства, пишет ТАСС.

"Нужно сделать все возможное, чтобы люди могли жить в нормальных условиях, а не в разваливающихся зданиях, – подчеркнул он. – Темпы [расселения аварийного жилья] хорошие, 34 региона в этом году полностью достигли целевых показателей. Вместе с тем президент поставил задачу ускорить такую работу и обеспечить опережающее достижение запланированных целей по расселению аварийных многоквартирных домов". "Сегодня обсудим необходимые для этого меры как финансового, так и нормативного характера".

Глава кабмина потребовал учесть эти меры при формировании федерального бюджета на 2021-2023 годы.

По словам Мишустина, с прошлого года расселены граждане, проживавшие на более чем 1,3 млн кв. метров аварийного жилья, более 85 тыс. человек улучшили свои жилищные условия.

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