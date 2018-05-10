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Новости. Общество
13:29, 10 Мая 2018

В автошколе "Престиж" проверили знания участниц конкурса "Мисс ПетрГУ"

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Автошкола "Престиж" традиционно является партнером конкурсов красоты, проводимых среди студенток петрозаводских вузов.

Вот и сейчас "Престиж" оказывает поддержку в проведении праздника молодости и красоты "Мисс ПетрГУ-2018".

Поддержка конкурса выражается не только в материальной помощи. Престиж активно участвует в процессе, предоставляя свои объекты для съемок, проводя серьезные и не очень состязания для девушек-участниц.

4 мая в учебном корпусе и на площадке автошколы "Престиж" (Вытегорское шоссе, 62) прошел очередной этап конкурса.

Девушки отвечали на вопросы по истории и устройству автомобиля, укладывали багаж и пристегивали детское кресло, водили автомобиль, оказывали первую помощь.

Несмотря на плохую погоду, настроение было отличное, все много смеялись и получили огромное удовольствие от процесса. 

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