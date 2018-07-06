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Новости. Общество
14:17, 06 Июля 2018

Митинг КПРФ против повышения пенсионного возраста состоится завтра в Петрозаводске

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В субботу, 7 июля, в столице Карелии состоится согласованный митинг КПРФ против повышения пенсионного возраста.

Протестная акция под названием "Мы против роста пенсионного возраста" состоится 7 июля на Студенческом бульваре с 12.00 до 13.30. Сбор участников назначен на 11.45. Приглашаются все, кто понимает - пенсионная реформа, которую готовят федеральные власти, - это очередной грабеж населения.  

Организатором выступил лидер карельского отделения КПРФ, депутат Законодательного собрания Карелии Евгений Ульянов.

Напомним, КПРФ выступает против повышения пенсионного возраста, которое фактически обернется тем, что многие жители России до пенсии не доживут. По сути, речь идет об отмене пенсий для миллионов граждан.

Фракция КПРФ уже внесла в Госдуму законопроект о моратории на повышение пенсионного возраста. Коммунисты объявили всероссийскую акцию протеста против готовящейся реформы и стали инициаторами проведения всероссийского референдума по вопросу повышения пенсионного возраста.

В Карелии идет сбор подписей под обращением к федеральным властям о недопустимости принятия "людоедского закона".

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