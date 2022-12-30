Митрополит Константин провел Рождественское богослужение в Петрозаводске

Праздничное богослужение, посвященное празднику Рождества Христова, прошло минувшей ночью в Александро-Невском кафедральном соборе Петрозаводска.

Об этом сообщили в Петрозаводской епрахии.

Богослужение провели митрополит Петрозаводский и Карельский Константин и клирики кафедрального собора.

На официальном сайте епархии опубликовано рождественское послание митрополита к жителям Карелии.

«Наш с вами святой долг, несмотря на суровость мира сего, когда дорожает все, кроме человеческой жизни, сохранять действенную любовь друг ко другу, беречь традиционные семейные ценности, помогать попавшим в тяжелое положение», — говорится в послании.