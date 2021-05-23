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Митрополит Константин вручил главе Минздрава Карелии «Патриаршую благодарность» за борьбу с ковидом

Новости. Общество
16:21, 24 Мая 2021
фото: eparhia.karelia.ru

Медалью Русской православной церкви награждены 11 карельских медиков.

Митрополит Петрозаводский и Карельский Константин совершил 24 мая в Александро-Невском кафедральном соборе Петрозаводска молитву об избавлении от мирового поветрия. Как сообщили в информационном отделе епархии, иерарх Русской православной церкви помолился и о медицинских работниках, исполняющих свой долг в период пандемии коронавирусной инфекции, после чего вручил медаль «Патриаршая благодарность» 11 карельским врачам и медицинским сестрам.

В числе награжденных оказался министр здравоохранения республики Михаил Охлопков. Вместе с главой Минздрава Карелии медалью Патриарха были удостоены главный врач Центра паллиативной медицинской помощи Игорь Воробьев и его заместитель по административно хозяйственной работе Игорь Комаров, врач-пульмонолог и старшая медсестра Республиканской больницы им. В.А. Баранова Екатерина Тихомирова и Наталья Абрамова, начальник Бюро судебно-медицинской экспертизы Роман Берая, старшая медсестра Госпиталя для ветеранов войн Галина Вирки, заместители главного врача Республиканской инфекционной больницы Наталья Зборовская и Светлана Иванова, доцент Медицинского института Петрозаводского университета Арина Спасова и исполняющая обязанности главного врача Городской детской больницы Петрозаводска Ольга Шорохова.

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