Митрополит Петрозаводский и Карельский призвал учащихся молиться перед экзаменами

Священный Синод утвердил ряд богослужебных текстов, представленных митрополитом Константином.
Ряд богослужебных текстов, представленных митрополитом Константином, утвердил Священный Синод, сообщили в пресс-службе Петрозаводской и Карельской епархии.
К общецерковному богослужебному употреблению утвердили следующие тексты:
- молебное пение в начале учебного года в высших и средних специальных учебных заведениях;
- молебное пение пред экзаменами;
- прошения и молитва для благодарственного молебна по случаю окончания высшего или среднего специального учебного заведения;
- прошения и молитва для благодарственного молебна по случаю окончания школы;
-тропарь и кондак святой Олимпиаде Константинопольской, диакониссе.
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