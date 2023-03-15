Митрополит Петрозаводский и Карельский призвал учащихся молиться перед экзаменами

Священный Синод утвердил ряд богослужебных текстов, представленных митрополитом Константином.

Ряд богослужебных текстов, представленных митрополитом Константином, утвердил Священный Синод, сообщили в пресс-службе Петрозаводской и Карельской епархии.



К общецерковному богослужебному употреблению утвердили следующие тексты:



- молебное пение в начале учебного года в высших и средних специальных учебных заведениях;



- молебное пение пред экзаменами;



- прошения и молитва для благодарственного молебна по случаю окончания высшего или среднего специального учебного заведения;



- прошения и молитва для благодарственного молебна по случаю окончания школы;



-тропарь и кондак святой Олимпиаде Константинопольской, диакониссе.