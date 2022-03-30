Мясные деликатесы и выпечку достали из рукава куртки у похитителя в Петрозаводске

Росгвардейцы задержали похитителей товара в магазинах Петрозаводска, спиртное правонарушителей не интересовало – хотелось есть.

Как сообщили в управлении Росгвардии Карелии, вечером 30 марта сотрудники Петрозаводского отдела вневедомственной охраны получили вызов о срабатывании тревожной сигнализации в одном из гипермаркетов города.

К прибывшему на место наряду группы задержания обратился представитель охранной организации и пояснил, что неизвестный гражданин взял с прилавка товар и попытался вынести его из торгового заведения.

Внимание нарушителя привлекли продукты питания: багет, шоколад, кофе и колбасные изделия. Сумма ущерба превысила 1000 рублей. Задержанным оказался 56-летний горожанин.

Спустя несколько часов росгвардейцы вновь прибыли на данный объект. На этот раз был задержан 30-летний местный житель, который в рукаве куртки пронес мимо кассового узла мясные деликатесы и выпечку.

Сотрудники Росгвардии передали нарушителей полиции.