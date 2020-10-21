Мясо и рыбу в сетевых магазинах города в Карелии хранили вместе

Прокуратура Сортавалы выявила нарушения при хранении и реализации продуктов в крупных сетевых магазинах города, сообщили в надзорном ведомстве Карелии.

Прокуратура Сортавалы совместно с сотрудниками контролирующих органов провела проверку исполнения требований законодательства о качестве реализуемой пищевой продукции, в ходе которой были выявлены нарушения при реализации продуктов в двух крупных сетевых магазинах.

Было установлено, что в магазинах хранение мясной продукции в холодильных и морозильных камерах осуществлялось в отсутствие фиксации температурного режима, без применения средств для записи температуры. Кроме того, выявлены факты хранения продукции с нарушением товарного соседства: рыба лежала в одной камере с мясом.

По итогам проверки прокурор Сортавалы возбудил административные дела в отношении директоров магазинов. Постановлениями управления Россельхознадзора по Республике Карелия должностные лица оштрафованы на 10 000 рублей каждый.

Постановления не вступили в законную силу.