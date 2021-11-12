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МНЕНИЕ. Кандидат юридических наук Александр Баталин - о поправках в Конституцию Республики Карелия

Новости. Политика
16:49, 24 Ноября 2021
фото: © Законодательное собрание Карелии

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В Законодательном собрании республики продолжается работа над совершенствованием Конституции Карелии.

На рассмотрение рабочей группы было представлено порядка 40 предложений в области государственного устройства и местного самоуправления, а также социальных гарантий, здравоохранения, молодежной политики и образования. Свое мнение о поправках высказал независимый эксперт, кандидат юридических наук, заведующий кафедрой государственного права Карельского филиала РАНХиГС, член Общественной палаты Карелии и Ассоциации юристов России Александр Баталин.

Инициативы по изменению Конституции Республики Карелия, которые, безусловно, необходимо поддержать, связаны с требованием скорейшего приведения в соответствие нормам Конституции РФ, нормам федерального законодательства таких ключевых вопросов государственного устройства, как совершенствование статуса главы Республики Карелия и статуса депутатов Заксобрания, а также полномочий главы республики по представлению концепции социально-экономического развития региона.

В то же время почти по всем предложениям «социального блока» велась оживленная дискуссия. Члены рабочей группы подробно рассмотрели и одобрили для включения в Конституцию Республики Карелия вопросы защиты института брака, как союза мужчины и женщины; создания условий для достойного воспитания детей; обязанности совершеннолетних детей заботиться о родителях. А вот значительные по объему и содержанию предложения, касающиеся трудовых отношений, на наш взгляд, требуют дополнительной проработки.

Относительно статьи 23, в которой декларируется содействие полной занятости населения, поясню: нормы Конституции РФ, с учетом поправок, а также действующее федеральное законодательство уже в полной мере регулируют эти отношения. Так, статьей 37 Конституции РФ определено право на труд, а также право на защиту от безработицы. Кроме того, защита от безработицы, как следует из Закона РФ № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации», обеспечивается государством посредством разработки и осуществления мер по содействию полной, продуктивной и свободно избранной занятости и предотвращению возможной безработицы (….). Как нам кажется, довольно исчерпывающе. Требуется ли в тогда дополнительное регулирование вопроса?  В любом случае Основной закон республики не должен противоречить нормам федерального законодательства, а должен рассматриваться, как документ, учитывающий территориальный, национальный, социокультурный, финансовый аспекты региона, в котором мы проживаем.

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