Мнения автошколы и ГИБДД совпали

фото: А. Вдовин во время учебного вождения

Мы уже писали о том, как умный петрозаводчанин Андрей Вдовин, отвечая на вопросы викторины по ПДД от автошколы "Престиж", "заработал" себе в качестве приза право на бесплатное обучение в автошколе.

И вот сегодня с полной уверенностью можно сказать, что победа в викторине не была для Андрея случайностью. Завершив обучение на категорию "С" (грузовой автомобиль), он сдал экзамен ГИБДД на права с первого раза.

Что это как не доказательство настоящего, глубокого знания Правил дорожного движения?

Андрей - опытный водитель, первые свои права получил еще в 2005 году, но ПДД, по его словам, читает всегда. А начитавшись, проверяет себя решением задач ПДД.

Увидел рекламу викторины на сайте автошколы "Престиж" и решил попробовать свои силы. Задачи ему понравились. Они были сложными и нестандартными, не такими, как в экзаменационных билетах.

И вот благодаря своему хобби, знаниям и автошколе "Престиж" Андрей Александрович Вдовин открыл в правах и категорию "С".

Кстати, свои первые права на категорию "В", в 2005 году Андрей получал также вместе с "Престижем".

Викторина автошколы "Престиж": prestizh.onego.ru/quiz.

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