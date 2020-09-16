Многодетная мать в Карелии ушла в загул и забросила детей

В Муезерском районе женщина ограничена в родительских правах, сообщили в прокуратуре Карелии.
Прокуратура Муезерского района провела проверку по заявлению бабушки несовершеннолетних детей о ненадлежащем исполнении их матерью родительских обязанностей.
Установлено, что 28-летняя жительница района имеет на иждивении пятерых несовершеннолетних детей, старшему из которых 8 лет, младшему нет и одного года. Выявлено, что мать устранилась от надлежащего воспитания и содержания детей, злоупотребляет спиртными напитками, дети образовательные учреждения не посещают.
Органами полиции и опеки дети были изъяты из семьи и переданы родственникам.
Нерадивую мать ограничили в правах.
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