Многодетная мать в Карелии ушла в загул и забросила детей

В Муезерском районе женщина ограничена в родительских правах, сообщили в прокуратуре Карелии.

Прокуратура Муезерского района провела проверку по заявлению бабушки несовершеннолетних детей о ненадлежащем исполнении их матерью родительских обязанностей.

Установлено, что 28-летняя жительница района имеет на иждивении пятерых несовершеннолетних детей, старшему из которых 8 лет, младшему нет и одного года. Выявлено, что мать устранилась от надлежащего воспитания и содержания детей, злоупотребляет спиртными напитками, дети образовательные учреждения не посещают.

Органами полиции и опеки дети были изъяты из семьи и переданы родственникам.

Нерадивую мать ограничили в правах.