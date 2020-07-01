Многодетная семья из Медвежьегорского района получила автомобиль

Сегодня, 1 июля 2020 года, на площади Кирова в Медвежьегорске был вручен автомобиль Niva Urban семье Пановых из старинного заонежского села Толвуя Медвежьегорского района! У Пановых четверо детей!

Напомним, председатель избирательной участковой комиссии села Толвуя Медвежьегорского района Анна Ванюшкина выиграла машину в викторине "Карелия – наш родной край" и подарила выигранный автомобиль многодетной семье.

Выиграть в викторине может каждый житель Карелии! Участие совершенно бесплатное! Необходимо правильно ответить на пять вопросов на знание родного края и можно претендовать на получение подарка от организаторов викторины!

Сегодня в прямой трансляции на Wiki Карелия разыгрывают почти три сотни подарков. Среди них - четыре квартиры в новостройках Петрозаводска, четыре автомобиля, смартфоны, планшеты, техника для дома и множество других подарков!

Пункты приема-выдачи бланков можно найти по ссылке их выдают сегодня до 20:00! Спешите участвовать, ведь именно вы можете стать следующим победителем!