890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Заключенным в Карелии вновь разрешили ходить на свидания
03.07.2020 16:20
ЖК "Свиристель" глазами детей: компания "Баренц групп" подвела итоги конкурса рисунков и устроила праздник
03.07.2020 17:07
Карманы жителей Карелии опустели на миллион рублей после разговоров с неизвестными
03.07.2020 16:02
В Петрозаводске открылись 11 пунктов проведения ЕГЭ
03.07.2020 17:40

Многодетную семью в Карелии выгоняют на улицу

Новости. Общество
14:11, 04 Июля 2020
фото: © Столица на Онего
Загрузка...

В поселке Карелии семья с шестью маленькими детьми после расселения аварийного дома осталась ни с чем.

В 20 км от Петрозаводска, в поселке Чална Пряжинского района, в аварийном доме, который официально был расселен три года назад, живет молодая семья с шестью маленькими детьми. Живут они тихо, скромно, ни у кого ничего не просят, растят детей. Дела до них никому нет. Официально дом расселен, люди выписаны, а по факту он жилой и имеет вполне себе настоящих жильцов – восемь человек.

Возможно, так бы они в этом аварийном доме и жили, если бы администрация Пряжинского района не подписала договор с подрядчиком на снос расселенных домов. По условиям договора все аварийные дома в поселке Чална должны быть снесены к 1 июля. А тут такая помеха: не будешь же дом вместе с людьми ломать. Надо их, как минимум, из дома вывести, хоть на улицу.

Как рассказала корреспонденту "Столицы на Онего" многодетная мама, проживающая в этом аварийном строении, о предстоящем выселении семье сообщила глава Чалнинского сельского поселения Оксана Ерюшкина.

"Пришла Ерюшкина и сказала: дом надо освободить в ближайшие дни, а если не выедете, то трактор все равно приедет". И ушла.

О ситуации, в которую попала молодая семья из Чалны, читайте здесь.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
01.07.2020, 17:19
Многодетная семья из Медвежьегорского района получила автомобиль
28.06.2020, 10:14
Житель Карелии достал из озера труп, положил на пляж и уехал
02.07.2020, 14:09
"Газпром" намерен построить три газопровода в одном из районов Карелии
28.06.2020, 15:26
Из-за нехватки сезонных иностранных рабочих часть клубники в Финляндии может остаться несобранной
29.06.2020, 17:15
МЧС предупреждает о надвигающейся на Карелию непогоде
30.06.2020, 12:20
Бездомная семья

Аналитика

03.07.2020 13:14
Политкухня
"Что приняли, то и выполняем все по стойке смирно" 4
Внеочередная сессия парламента Карелии приняла сразу в двух чтениях закон об объединении Сортавальского и Хелюльского городских поселений.
Явка провалена 10
02.07.2020 12:55
Геннадий Боднарчук: "Избиратели требуют от нас покончить с практикой уплотнительной застройки" 4
01.07.2020 09:13
Бездомная семья 8
30.06.2020 12:20
"Хочется быть ближе к людям" 1
29.06.2020 10:01
Вся аналитика

Чтиво

02.07.2020 14:45
Без политики
"Костная клиника": травма – отдыху не помеха
В самом разгаре лето – пора отпусков: кто-то уже собирается на отдых на курорт, кто-то планирует провести отпуск на любимой даче, а кто-то покорять окрестности своего города верхом на велосипеде.
От идеи до прибыли.  Как получить пошаговую "инструкцию" по развитию бизнеса в Карелии?
30.06.2020 15:37
"Клиники на Чайкиной": анализ на коронавирус COVID-19
25.06.2020 15:39
архив чтиво

Медиа

Реконструкция моста через Неглинку
15.06.2020 15:15
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»