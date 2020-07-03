Многодетную семью в Карелии выгоняют на улицу

В поселке Карелии семья с шестью маленькими детьми после расселения аварийного дома осталась ни с чем.

В 20 км от Петрозаводска, в поселке Чална Пряжинского района, в аварийном доме, который официально был расселен три года назад, живет молодая семья с шестью маленькими детьми. Живут они тихо, скромно, ни у кого ничего не просят, растят детей. Дела до них никому нет. Официально дом расселен, люди выписаны, а по факту он жилой и имеет вполне себе настоящих жильцов – восемь человек.

Возможно, так бы они в этом аварийном доме и жили, если бы администрация Пряжинского района не подписала договор с подрядчиком на снос расселенных домов. По условиям договора все аварийные дома в поселке Чална должны быть снесены к 1 июля. А тут такая помеха: не будешь же дом вместе с людьми ломать. Надо их, как минимум, из дома вывести, хоть на улицу.

Как рассказала корреспонденту "Столицы на Онего" многодетная мама, проживающая в этом аварийном строении, о предстоящем выселении семье сообщила глава Чалнинского сельского поселения Оксана Ерюшкина.

"Пришла Ерюшкина и сказала: дом надо освободить в ближайшие дни, а если не выедете, то трактор все равно приедет". И ушла.

О ситуации, в которую попала молодая семья из Чалны, читайте здесь.