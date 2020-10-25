Многодетным семьям предложат деньги вместо земли: разъяснения Минимущества Карелии

Многодетные семьи смогут получать вместо земельных участков под ИЖС денежные выплаты из бюджета после внесения изменений в федеральное законодательство.

Об этом сообщила министр имущественных и земельных отношений Карелии Янина Свидская в ходе "Прямой линии" на странице правительства Вконтакте.

"Нам уже пришел проект закона – вносятся изменения, чтобы на федеральном уровне установить размер этой выплаты. Он будет достаточно значительным, пока не буду называть, потому что это только проект. И многодетные как альтернативу смогут получить, когда будет принят закон, соответствующую выплату", - сказала Свидская.

Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".