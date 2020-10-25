Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
На Белопорожских ГЭС в Карелии вновь прорвало дамбу (ВИДЕО) 23
25.10.2020 21:19
Ястребы утроили охоту на голубей в Петрозаводске (ФОТО) 4
Сегодня 07:25
Более 6 тысяч инфицированных COVID-19 зарегистрировано на 26 октября в Карелии
Сегодня 08:52
Стало известно, сколько заработал Хабиб Нурмагомедов за свой последний в карьере бой 4
25.10.2020 20:40
Мертвецки пьяный водитель в Петрозаводске протаранил автобус с пассажирами (ВИДЕО) 6
Сегодня 12:00

Многодетным семьям предложат деньги вместо земли: разъяснения Минимущества Карелии

Новости. Общество
15:20, 26 Октября 2020
Загрузка...

Многодетные семьи смогут получать вместо земельных участков под ИЖС денежные выплаты из бюджета после внесения изменений в федеральное законодательство.

Об этом сообщила министр имущественных и земельных отношений Карелии Янина Свидская в ходе "Прямой линии" на странице правительства Вконтакте.

"Нам уже пришел проект закона – вносятся изменения, чтобы на федеральном уровне установить размер этой выплаты. Он будет достаточно значительным, пока не буду называть, потому что это только проект. И многодетные как альтернативу смогут получить, когда будет принят закон, соответствующую выплату", - сказала Свидская.

Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
протестанутый
2020-10-26 15:51:46
Малодетным не предложат ни чего. Крутитесь как хотите , мы вас не рожать не заставляли
Клещ
2020-10-26 15:46:42
Правильно. Землю надо церкви и казакам давать)
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
25.10.2020, 15:18
Три троллейбуса превратились в автохлам после ДТП в Петрозаводске (ФОТО)
23.10.2020, 12:22
Глава Карелии ввел новые ограничения из-за осложнившейся ситуации с COVID-19 в республике
22.10.2020, 16:15
Бумажные квитанции за коммунальные услуги уходят в прошлое
23.10.2020, 14:42
Максим Мазуровский: "Вы всё валите на вирус, ничем не занимаетесь, кроме как кричите о нём ежедневно" (ВИДЕО)
25.10.2020, 21:19
На Белопорожских ГЭС в Карелии вновь прорвало дамбу (ВИДЕО)
21.10.2020, 18:54
Мэр Петрозаводска заболела коронавирусом

Чтиво

23.10.2020 12:45
Без политики
"Клиники на Чайкиной": анализы на коронавирус COVID-19 - теперь можно сдать и в субботу
Тесты на коронавирус COVID-19 можно сдать теперь и по субботам в "Клиниках на Чайкиной".
Не тратьте деньги зря 1
21.10.2020 11:34
Живодеры выбирают слабых 2
19.10.2020 12:42
архив чтиво

Медиа

Начало строительства ФОКа "Динамо" в Петрозаводске
16.10.2020 15:05
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»