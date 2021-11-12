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Многодетным упростили получение компенсаций на погашение ипотеки

Новости. Общество
16:14, 28 Декабря 2021
фото: © Станислав Красильников/ТАСС

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Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, упрощающие многодетным семьям процесс получения компенсаций на погашение ипотеки.

«С 2022 года многодетные семьи смогут подавать заявление на частичное погашение ипотеки за счет государства через единый портал госуслуг», — сообщается на сайте правительства.

Ранее для получения компенсаций нужно было обращаться с заявлением и комплектом документов в банк, где была оформлена ипотека. Затем кредитор направлял запрос в единый институт развития в жилищной сфере «Дом.РФ», а тот направлял средства на погашение кредита. В среднем на это уходило около двух недель.

«Теперь все будет быстрее и проще. Граждане смогут в любое удобное для них время зайти в личный кабинет на портале госуслуг и направить электронное заявление, а также необходимые документы в электронном формате напрямую в „Дом.РФ“. Деньги на погашение ипотеки поступят в банк в течение семи рабочих дней», — поясняется на сайте кабмина.

В июле правительство приняло решение о компенсациях по ипотеке для многодетных семей. Выплату в размере до 450 тысяч рублей могут получить семьи, где третий и последующие дети родились после 1 января 2019 года. Объем федерального финансирования программы в 2021 году составил 68 миллиардов рублей.

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