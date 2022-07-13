Многократный нарушитель ПДД из Карелии против своей воли оказался на приеме у пристава

Житель Костомукши насобирал штрафов, но после принудительного привода одумался, сообщили в УФССП Карелии.

На жителя Костомукши в местном отделении судебных приставов находилось 18 исполнительных производств на общую сумму 167 тысяч рублей. Мужчина задолжал по коммунальным платежам и штрафам за нарушения ПДД.

По повесткам судебного пристава должник на прием не являлся, поэтому был доставлен принудительно. Там житель Костомукши узнал о всех своих долгах, а заодно о том, что будет, если он вовремя их не погасит. На его счета в банке был наложен арест, а штрафы за нарушения ПДД удвоены, так как не были заплачены в 60-дневный срок.

Должник не стал усугублять ситуацию и погасил все долги за 5 дней в полном объеме.