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Многолетнее правление президента Чада трагически прервалось в день очередной победы на выборах

Новости. Политика
21:30, 21 Апреля 2021
фото: © Ammar Awad / Reuters
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Переизбравшийся на шестой срок политик решил отпраздновать победу над повстанцами в зоне боевых действий и получил смертельное ранение.

Как пишет Лента.ру с ссылкой на РИА Новости, президент Чада Идрис Деби в очередной раз выиграл выборы и умер в тот же день.

20 апреля политика переизбрали на шестой срок — Деби у власти уже более 30 лет. Президент решил отпраздновать победу над повстанцами на передовой, для чего отправился в зону военных действий на севере страны. Однако отряды повстанцев напали на правительственные войска, в результате чего Деби был ранен. Он скончался в больнице.

Выборы прошли 11 апреля, политик переизбрался на очередной срок, набрав более 79 процентов голосов избирателей. Деби занимал свой пост с 1990 года.

В день выборов боевики начали наступление на Чад с баз в Ливии (она граничит с севера). В связи с этим Госдепартамент США вскоре заявил, что отзывает членов семей дипломатов из посольства в Чаде. 19 апреля армия страны отчиталась о ликвидации свыше 300 боевиков.

Чад — один из ключевых участников борьбы с джихадистами в Африке. Франция, также заинтересованная в борьбе с террористами в регионе, поддерживает стабильную власть в стране и не раз помогала Деби удержать власть.

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