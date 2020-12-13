Многомиллионные нецелевые расходы выявлены на госпредприятии, отвечающем за ЖКХ половины Карелии

Контрольно-счетная палата Карелии выявила нецелевое расходование бюджетных средства на 48 млн рублей государственным предприятием "КарелКоммунЭнерго", которое отвечает за теплоснабжение половины Карелии.

Об этом сообщил руководитель КСП Алексей Дорохов на заседании парламентского комитета по жилищно-коммунальному хозяйству, агропромышленной политике и энергетике.

ГУП РК "КарелКоммунЭнерго" занялось теплоснабжением районов Карелии в середине 2019 года. Эти функции были переданы ему от другого государственного предприятия – ГУП РК "Карелэнергоресурс", которое суд признал банкротом. Для выполнения новых функций "КарелКоммунЭнерго" получило многомиллионные субсидии из бюджета в 2019-2020 годах. Контрольно-счетная палата проверила эффективность расходования этих средств и выявила многочисленные нарушения.

"ГУП РК "КарелКоммунЭнерго" при расходовании субсидий были допущены недостатки, которые привели к неэффективному расходованию средств в размере 114 млн рублей и к нецелевому в размере 48 млн рублей. Предприятием помимо всего прочего были допущены нарушения законодательства о контрактной системе, об унитарных предприятиях, о бухгалтерском учете, о регистрации прав на недвижимое имущество и земельного законодательства", - сообщил Дорохов.

В ходе проверки не было выявлено признаков уголовного преступления.

"Обычно ложка дегтя, а у меня наоборот – ложка меда в негативную оценку деятельности предприятия. Фактов хищения мы не установили", - подытожил руководитель КСП.

Почему ревизоры не стали расценивать эти нарушения как хищение, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".