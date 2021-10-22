Модный аксессуар и «кожанка» стали добычей воров в Петрозаводске

Полицейские раскрыли две кражи в столице Карелии, сообщили в МВД республики.

Полицейские Петрозаводска установили двух подозреваемых в краже. По версии следствия, 26-летний и 23-летний петрозаводчане украли кожаную куртку за более чем 17 тысяч рублей в одном из магазинов города, воспользовавшись тем, что продавец отвлекся.

Другое преступление произошло в одном из кафе города — там 38-летняя петрозаводчанка незаметно украла сумку, оставленную на сиденье. Горожанка продала беспроводные наушники, находившиеся в сумке. Ущерб также составил более 17 тысяч рублей.

В обоих случаях по статье «кража» возбуждены и расследуются уголовные дела.