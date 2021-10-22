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Модный аксессуар и «кожанка» стали добычей воров в Петрозаводске

Новости. Криминал
11:50, 22 Октября 2021
фото: © yakutia-daily.ru

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Полицейские раскрыли две кражи в столице Карелии, сообщили в МВД республики.

Полицейские Петрозаводска установили двух подозреваемых в краже. По версии следствия, 26-летний и 23-летний петрозаводчане украли кожаную куртку за более чем 17 тысяч рублей в одном из магазинов города, воспользовавшись тем, что продавец отвлекся.

Другое преступление произошло в одном из кафе города — там 38-летняя петрозаводчанка незаметно украла сумку, оставленную на сиденье. Горожанка продала беспроводные наушники, находившиеся в сумке. Ущерб также составил более 17 тысяч рублей.

В обоих случаях по статье «кража» возбуждены и расследуются уголовные дела.

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