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«Могли бы еще жить и жить» — глава Минздрава Карелии рассказал о жертвах пандемии

Новости. Общество
11:17, 02 Января 2022
фото: Николай Смирнов / «Столица на Онего»

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Министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков рассказал о тех, кто скончался от коронавируса, и призвал вакцинироваться.

Михаил Охлопков заявил, что почти все тяжелые пациенты не вакцинированы против коронавируса. Об этом министр сообщил в соцсети.

«Печальная информация поступает из ковидных стационаров. Более 60 человек в тяжелом состоянии, четверо — на ИВЛ. Почти все тяжелые не вакцинированы против коронавируса», — рассказал Охлопков.

«В период с 31 декабря — 2 января в Госпитале для ветеранов войн умерла женщина 36 лет. Вся жизнь впереди, но тяжелое течение ковида и отсутствие вакцинации не оставили ни малейших шансов на выздоровление. Скончались женщины 53 лет и 60 лет и мужчина 64 лет с серьезными сопутствующими заболеваниями. Никто из них не был привит. В Республиканской инфекционной больнице умерла пожилая пациентка 1939 года рождения с тяжелыми сопутствующими заболеваниями. Так же была не привита против коронавируса», — заявил он.

Глава Минздрава Карелии заявил о необходимости вакцинации от коронавируса.

«Умирают люди разного возраста. Могли бы еще жить и жить. Вакцинация — шанс на спасение жизни. Выходные январские дни — самый подходящий момент для вакцинации, тем более, что все условия со стороны медицинских организаций для этого созданы. Позаботьтесь о себе и близких, вакцинируйтесь и можете продолжать праздники, но важно не злоупотреблять алкоголем», — заключил Охлопков.

Ранее сообщалось, что общее число жертв пандемии коронавируса в Карелии достигло 1204 человек.

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