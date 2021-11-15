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Смерть еще четырех человек от коронавируса подтверждена в Карелии

Новости. Общество
09:18, 02 Января 2022
фото: © РИА Новости / Алексей Майшев

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Общее число жертв пандемии коронавируса в Карелии достигло 1204 человек.

По официальным данным на второе января, в Карелии за сутки зарегистрированы 4 умерших от коронавирусной инфекции. Всего с начала пандемии COVID-19 инфекция унесла жизни 1204 человек. Об этом сообщается на странице главы Минздрава Карелии Михаила Охлопкова в соцсети.

За прошедшие сутки выявлены 56 инфицированных (10 — дети), из них непривитых — 51 (91%).

В ковидных стационарах получают лечение 609 пациентов, в состоянии средней тяжести — 544 человека, в тяжёлом — 61 (из них непривитых — 57). В отделениях ИТАР врачи борются за жизнь 4 крайне тяжёлых больных.

Выздоровели с начала пандемии 85886 человек, за последние сутки — 156.

С начала пандемии в Республике Карелия зарегистрированы 90462 инфицированных коронавирусной инфекцией, в том числе 10947 детей.

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