Могут появиться дополнительные авиарейсы из Петрозаводска в Сочи и Анапу

Высокий спрос на авиарейсы из Петрозаводска в Сочи и Анапу побудил авиаперевозчика задуматься о дополнительных рейсах на этих направлениях.

Об этом сообщил сегодня на заседании парламента Карелии глава республики Артур Парфенчиков.

Самолеты в Сочи будут летать с 4 июня, в Анапу - с 5 июня.

По каким дням недели будут летать самолеты, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".