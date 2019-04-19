Могут появиться дополнительные авиарейсы из Петрозаводска в Сочи и Анапу

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Высокий спрос на авиарейсы из Петрозаводска в Сочи и Анапу побудил авиаперевозчика задуматься о дополнительных рейсах на этих направлениях.
Об этом сообщил сегодня на заседании парламента Карелии глава республики Артур Парфенчиков.
Самолеты в Сочи будут летать с 4 июня, в Анапу - с 5 июня.
По каким дням недели будут летать самолеты, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".
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