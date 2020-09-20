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"Мой сын родился, когда я был в СИЗО"

Новости. Криминал
18:07, 21 Сентября 2020
фото: Петрозаводск говорит
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Предприниматель из Петрозаводска Степан Морозов, осужденный за взятку правительственным чиновникам, за шесть дней до приговора дал интервью "Столице на Онего" и рассказал о своей невиновности.

16 сентября судья Петрозаводского горсуда Дмитрий Хромых приговорил бизнесмена Степана Морозова к семи годам колонии общего режима и штрафу в размере 15 млн рублей. Предпринимателя осудили за то, что он дал взятку руководителям Госкомимущества Карелии в лице экс-председателя Дениса Косарева и его заместителя Сергея Максимова.

За шесть дней до приговора Степан Морозов дал интервью корреспонденту "Столицы на Онего", в котором заявил, что не считает себя виновным и выразил надежду на справедливое решение суда.

Уникальность ситуации заключалась в том, что Степан Морозов совсем недавно вышел на свободу, отбыв в местах заключения срок за первый эпизод дачи взятки.

"В момент, когда меня арестовали и осудили, я был женат, и у меня была беременная супруга. Мой сын родился, когда я был в СИЗО. А познакомился я с ним, когда ему уже два года было. Вышел – а у меня двухлетний сын! Всё время после освобождения я посвятил семье",  - рассказал Морозов.

Приговор по второму эпизоду был оглашен 16 сентября. Фигуранты дела – экс-чиновник Сергей Максимов и предприниматель Степан Морозов были приговорены к реальным срокам лишения свободы. Таким образом, Степан Морозов, пробывший на свободе меньше месяца, был вновь отправлен в изолятор.

Подробности - в тексте "Столицы на Онего".

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Предприниматель из Петрозаводска Степан Морозов, осужденный за взятку правительственным чиновникам, за шесть дней до приговора дал интервью "Столице на Онего" и рассказал о своей невиновности.
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