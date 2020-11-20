Мокрый снег, дождь и гололедица ждут жителей Карелии в воскресенье

О погоде на 22 ноября рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.
В воскресенье, 22 ноября, по Карелии ожидается облачная погода, ночью с прояснениями.
Ночью и утром умеренные осадки в виде снега, мокрого снега, местами метель; днем небольшие, местами умеренные осадки в виде мокрого снега и дождя. На дорогах местами гололедица.
Ветер южный, юго-западный умеренный, местами порывистый сильный.
Температура воздуха ночью +1, -4°С, днем 0, +5°С.
В Петрозаводске будет облачно, ночью с прояснениями.
Ночью снег, мокрый снег; днем небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. На дорогах гололедица.
Ветер южный, юго-западный порывистый сильный.
Температура воздуха ночью 0, -2°С, днем +1, +3°С. Атмосферное давление будет ночью падать, днем слабо падать.
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