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Мокрый снег, дождь и гололедица ждут жителей Карелии в воскресенье

Новости. Погода
17:00, 21 Ноября 2020
фото: © Валерий Шарифулин/ТАСС
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О погоде на 22 ноября рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.

В воскресенье, 22 ноября, по Карелии ожидается облачная погода, ночью с прояснениями. 

Ночью и утром умеренные осадки в виде снега, мокрого снега, местами метель; днем небольшие, местами умеренные осадки в виде мокрого снега и дождя. На дорогах местами гололедица. 

Ветер  южный, юго-западный умеренный, местами порывистый сильный.

Температура  воздуха  ночью +1, -4°С,  днем 0, +5°С.

В Петрозаводске будет облачно, ночью с прояснениями. 

Ночью снег, мокрый снег; днем небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. На дорогах гололедица. 

Ветер южный, юго-западный порывистый сильный. 

Температура воздуха ночью 0, -2°С, днем +1, +3°С. Атмосферное давление будет ночью падать, днем слабо падать.

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