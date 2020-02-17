Мокрый снег, дождь и сильный ветер обрушатся во вторник на Карелию

О погоде на 18 февраля рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.
По прогнозу специалистов, во вторник в Карелии будет облачно. В большинстве районов ожидаются небольшие, местами умеренные осадки в виде мокрого снега и дождя. На дорогах местами гололедица.
Ветер юго-западный, западный порывистый сильный.
Среднесуточная температура воздуха составит 0,+5 градусов.
В Петрозаводске будет также облачная погода.
Небольшой дождь. На дорогах местами гололедица.
Ночью столбик термометра остановится на отметке +1, +3 градусов. Днем будет +1, +3.
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