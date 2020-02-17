Мокрый снег, дождь и сильный ветер обрушатся во вторник на Карелию

О погоде на 18 февраля рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.

По прогнозу специалистов, во вторник в Карелии будет облачно. В большинстве районов ожидаются небольшие, местами умеренные осадки в виде мокрого снега и дождя. На дорогах местами гололедица.

Ветер юго-западный, западный порывистый сильный.

Среднесуточная температура воздуха составит 0,+5 градусов.

В Петрозаводске будет также облачная погода.

Небольшой дождь. На дорогах местами гололедица.

Ночью столбик термометра остановится на отметке +1, +3 градусов. Днем будет +1, +3.