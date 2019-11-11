Мокрый снег и дождь обрушатся на Карелию во вторник

О погоде на 12 ноября рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.

В Петрозаводске во вторник будет облачно с прояснениями. Ночью умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега. На дорогах местами гололедица.



Ветер ночью северный, северо-западный, днем – северо-западный, западный умеренный.



Температура воздуха ночью и днем составит +1, +3 градуса.

В Карелии также будет облачная с прояснениями погода. Ночью выпадет мокрый снег и пройдет дождь. Днем ожидается небольшой мокрый снег. На дорогах гололедица.

Ветер западный, северо-западный, ночью на севере – северо-восточный, северный умеренный.



Ночью и днем будет +3, -2, на севере похолодает до -6 градусов.