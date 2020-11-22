Мокрый снег и гололедица ожидаются во вторник в Карелии

О погоде на 24 ноября рассказали специалисты карельского Гидрометцентра.

По прогнозу синоптиков, во вторник будет облачно с прояснениями. Ожидаются небольшие, местами умеренные осадки в виде мокрого снега. На дорогах местами гололедица.

Ветер западный, северо-западный, ночью на юге юго-западный умеренный.

Температура воздуха ночью составит +2, -3°С. Днем столбик термометра остановится на отметке -2, +3°С.

В Петрозаводске будет также облачная погода с прояснениями. Ночью небольшие осадки в виде мокрого снега, днем без существенных осадков. На дорогах гололедица.

Ветер юго-западный, западный умеренный.

В течение суток температура воздуха составит 0, +2°С.

Атмосферное давление будет слабо расти.