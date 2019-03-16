Мокрый снег и гололедица ждут жителей Карелии 17 марта

О погоде на воскресенье рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.

Так, 17 марта в Петрозаводске будет облачная погода.

Временами пройдут небольшие осадки в виде мокрого снега.

На дорогах гололедица.

Ветер юго-восточный, южный умеренный.

Ночная температура составит -1, -3 градуса, днем потеплеет до +1, +3.

В районах Карелии также будет облачно, ночью с прояснениями.

Ночью местами, днем в большинстве районов небольшие осадки в виде снега, мокрого снега.

На дорогах гололедица.

Ветер юго-восточный, южный умеренный.

Ночью похолодает до 0, -5, при прояснениях местами до -9, днем воздух прогреется до +3 градусов.