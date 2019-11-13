Мокрый снег и туман ожидаются в четверг в Карелии

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О погоде на 14 ноября рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.
В Петрозаводске в среду будет облачно. Пройдет небольшой дождь.
Ветер южный умеренный.
Ночью будет +1, +3, днем температура воздуха составит +4, +6 градусов.
В районах Карелии будет облачно. Ожидаются небольшой дождь и мокрый снег, на севере – умеренный. Утром и днем возможен туман. На дорогах гололедица.
Ветер южный, юго-восточный умеренный.
Ночью и днем будет 0, +5 градусов, на юге потеплеет до +8.
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