Мокрый снег и туман ожидаются в четверг в Карелии

О погоде на 14 ноября рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.

В Петрозаводске в среду будет облачно. Пройдет небольшой дождь.

Ветер южный умеренный.

Ночью будет +1, +3, днем температура воздуха составит +4, +6 градусов.

В районах Карелии будет облачно. Ожидаются небольшой дождь и мокрый снег, на севере – умеренный. Утром и днем возможен туман. На дорогах гололедица.

Ветер южный, юго-восточный умеренный.

Ночью и днем будет 0, +5 градусов, на юге потеплеет до +8.