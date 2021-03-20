Мокрый снег накроет Петрозаводск в понедельник

О погоде на 22 марта рассказали специалисты карельского Гидрометцентра.

По прогнозу синоптиков, в понедельник в Петрозаводске ожидается облачная погода, днем с прояснениями. Ночью пройдет небольшой снег, днем - мокрый снег. На дорогах гололедица.

Ветер западный, северо-западный умеренный.

Столбик термометра ночью остановится на отметке -3, -5°С. Днем воздух прогреется до -1, +1°С.

Атмосферное давление будет расти.

На территории Карелии будет также облачно, днем с прояснениями. Ночью пройдет небольшой, местами умеренный снег. Местами ожидается слабая метель, а днем - небольшие осадки. На дорогах гололедица.

Температура воздуха ночью составит -3, -8°С, местами подморозит до -13°С. Днем потеплеет до -4, +1°С.