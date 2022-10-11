Мокрый снег с дождем накроют Карелию 8 ноября

Синоптики карельского гидрометцентра подготовили прогноз на 8 ноября.

Во вторник в районах Карелии будет облачно с прояснениями. Ночью республику пройдут небольшие, местами умеренные осадки, а утром и днем умеренные местами сильные осадки в виде мокрого снега и дождя. Ветер подует южный, юго-западный умеренный.

Температура воздуха ночью составит -2, +3°С, местами опустится до -6°С, днем -1,+4°С, на юге до +6°С.

В Петрозаводске будет облачно. Ночью пройдут небольшие, днем умереные осадки в виде мокрого снега и дождя. Ветер также подует южный, юго-западный умеренный.

Температура воздуха ночью составит +1, +3°С, днем поднимется до +2,+4°С. Атмосферное давление в городе будет слабо падать.

Автолюбителям следует быть внимательнее – на дорогах ожидается гололедица, предупредили синоптики.