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Молодь ценной лососевой рыбы выпустили в Ладожское озеро (ВИДЕО)

Новости. Общество
13:20, 11 Мая 2021
фото: © Министерство сельского и рыбного хозяйства Карелии
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В начале мая 50 тысяч штук молоди палии выпустили в Ладогу, сообщили в Министерстве сельского и рыбного хозяйства Карелии.

Специалисты Министерства сельского и рыбного хозяйства Карелии 5 мая приняли участие в выпуске 50 тысяч штук молоди палии средней массой 30 грамм в Ладожское озеро.

Молодь ценной промысловой рыбы была выращена на рыбоводном хозяйстве на острове Риеккалансари в Сортавальском муниципальном районе. На базе рыбоводного хозяйства содержится маточное стадо ладожской палии.

Ладожская палия — одна из самых ценных промысловых рыб крупнейшего озера Карелии. В результате бесконтрольного вылова численность этой рыбы резко упала в 60-х годах прошлого века. После того, как была открыта программа по искусственному воспроизводству палии, уловы вновь стали расти.

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Комментарии

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zanoza
2021-05-11 14:12:22
Будет чем отобедать хищным рыбам Ладожского озера.
врунофф
2021-05-11 13:43:10
На прилавках рыбы нету ! - визжали вечнонедовольные бабенки. Либероидные мужичонки им поддакивали, ставили плюсики и пятерочки :)
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