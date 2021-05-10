Молодь ценной лососевой рыбы выпустили в Ладожское озеро (ВИДЕО)

В начале мая 50 тысяч штук молоди палии выпустили в Ладогу, сообщили в Министерстве сельского и рыбного хозяйства Карелии.

Специалисты Министерства сельского и рыбного хозяйства Карелии 5 мая приняли участие в выпуске 50 тысяч штук молоди палии средней массой 30 грамм в Ладожское озеро.

Молодь ценной промысловой рыбы была выращена на рыбоводном хозяйстве на острове Риеккалансари в Сортавальском муниципальном районе. На базе рыбоводного хозяйства содержится маточное стадо ладожской палии.

Ладожская палия — одна из самых ценных промысловых рыб крупнейшего озера Карелии. В результате бесконтрольного вылова численность этой рыбы резко упала в 60-х годах прошлого века. После того, как была открыта программа по искусственному воспроизводству палии, уловы вновь стали расти.