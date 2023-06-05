Молодая девушка из Московской области погибла в страшной аварии на юге Карелии

Грузовик и легковушка столкнулись в Питкярантском районе республики.
Страшная авария случилась в районе деревни Импилахти в Питкярантском районе Карелии. На трассе столкнулись грузовик и легковой автомобиль.
Как сообщает глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков в своем телеграм-канале, на месте погибла девушка 2002 года рождения.
Еще одну участницу аварии, 1996 года рождения, в тяжелом состоянии госпитализировали в Питкярантскую ЦРБ.
Обе пострадавшие — жительницы Московской области. На месте аварии остались двое молодых людей, без повреждений.
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