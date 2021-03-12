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Молодая девушка на кроссовере устроила аварию с пострадавшими на трассе в Карелии

Новости. Происшествия
09:04, 13 Марта 2021
фото: ГИБДД Карелии
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В Лахденпохском районе столкнулись две иномарки, один человек пострадал, сообщили в ГИБДД Карелии.

В минувшую пятницу, 12 марта, в 11.00 в Лахденпохском районе, 227 км автодороги А 121 "Сортавала", 23-летняя девушка, водитель автомобиля Kia Sportage, выехала на полосу встречного движения и совершила столкновение с автомобилем Audi A5.

В результате ДТП пострадала 30-летняя пассажирка автомобиля Audi A5, женщине была оказана медицинская помощь, назначено амбулаторное лечение.

Обстоятельства ДТП устанавливаются.

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Комментарии

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кир
2021-03-13 10:36:05
Водительша была нещадно выпорота. Ничего они не боятся, кроме смерти и боли, - сказал наблюдательный кот.
Гость
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