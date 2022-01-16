Молодая пассажирка иномарки получила травмы в ДТП в Петрозаводске

В столице Карелии автомобили столкнулись на встречной полосе, в аварии пострадала 19-летняя девушка.

Авария произошла 14 января, в пятницу, в Петрозаводске, на улице Новоселов, 3. Об этом информирует ГИБДД.

В 23:12 водитель автомобиля «Kia Rio», обгоняя попутный транспорт, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с встречным автомобилем «Toyota». В результате ДТП травмирована 19-летняя пассажирка, находившаяся на заднем сиденье автомобиля «Kia». Пострадавшей оказана медицинская помощь.

Ранее сообщалось, что в Карелии 4-месячный ребенок пострадал в аварии, которую устроил пьяный водитель без прав.