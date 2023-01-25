Молодая врач скоропостижно скончалась в Петрозаводске

Во вторник, 24 января, ушла из жизни 35-летняя врач БСМП Петрозаводска.

В Петрозаводске простятся с врачом скорой помощи Аленой Олеговной Лунькиной.



«24 января 2023 года ушла из жизни наша коллега, врач скорой помощи, Алена Олеговна Лунькина. Она прожила всего 35 лет, из них 13 посвятила работе на скорой помощи, — говорится в сообщении паблика БСМП.



Мама троих детей. Добрая, дружелюбная, отзывчивая, красивая. Так говорят о ней коллеги. Все мы скорбим в связи с ее смертью и выражаем глубочайшие соболезнования ее родным и близким. Светлая память о ней сохранится в наших сердцах навсегда».



Прощание состоится 28 января в 10.00 в траурном зале на улице Вольной.