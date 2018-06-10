Молодая жена Ивана Краско раскрыла сокровенную тайну

Наталья часто делится с поклонниками новостями и мыслями в Инстаграме.

Как пишет StarHit, отношения Ивана Ивановича Краско и его молодой супруги вновь обсуждает общественность и журналисты. Народный артист заявил, что может расторгнуть брак с молодой женой в ближайшем будущем. Избранницу звезды застукали в компании с другим мужчиной. Она отрицала факт измены.

Поклонники гадали, что послужило причиной размолвки между супругами. Одни полагали, что разница в возрасте разрушила их отношения, другие считали - нищета. Наталья признавалась: они живут практически за чертой бедности. Несмотря на это, избранница артиста продолжает уверять фанатов, что она счастлива и ничего не хочет менять в жизни.

"Мало, кто знает. Но, по большому счету, я редко об этом говорю... Да, и никому особенно и не нужно знать. Поэтому скажу один раз. Я самый счастливый человек в мире! Да, у меня нет домов, машин, склада вещей и украшений. Яхт, вилл, ранчо. Что там еще? Бизнес? Да и, не знаю, что там еще. Но у меня есть большее! Я счастливый человек, потому что мой образ жизни внутри меня, а не то, что можно наблюдать на экранах складывается так, как я хочу! Я всегда всего добивалась. А если, что-то не могла, то от великой лени. А лень - это защита организма от не совсем понятного действия. У меня потрясающие друзья! Я в принципе свободный человек. Я улыбаюсь часто и смеюсь. Единственное, ненавижу улыбаться на фото. Вот не люблю. Но весь этот монолог о том, не дабы похвастаться, а для того, чтобы сказать. Это так круто, позволить себе быть счастливой. Утром иметь возможность проснуться, вдохнуть воздуха и пойти заняться любимым делом. Мне кажется, что счастье - это умение ценить то, что имеешь сейчас. Как это банально! Но, черт возьми, да! Ценить!" - заявила Наталья.

Ранее Иван Краско признавался, что не боится, если его молодая жена влюбится в ровесника. По словам народного артиста, он уже не в состоянии дать супруге всего, что должно быть в браке.

"Думаю, я готов к прощению в таком случае… Потому что возраст дает о себе знать. Эта тяга, которая неосознанно существует между мужчиной и женщиной, она у меня слабеет. Говорю совершенно откровенно", – отмечал Иван Иванович..

В свою очередь, Наталья Шевель добавляла, что благодарна супругу. Краско разрешает ей ночевать у подруг и не устанавливает жесткие запреты, а она, в свою очередь, помогает пожилому мужу в быту. На вопрос о том, есть ли у них секс в отношениях Наталья не стала отвечать однозначно.

"Когда ты говоришь, что у тебя есть секс – часть людей начинает думать, что я геронтофилка, а Иван Иваныч - педофил. Поэтому обычно я отвечаю так: "А у вас со своим мужем есть секс?" – поделилась Шевель.